ОБСЄ зафіксувала поїзд і автоколони РФ на окупованому Донбасі

Постпредство України при ОБСЄ у Відні опублікувало фотографії безпілотника СММ ОБСЄ, як Росія здійснює вночі незаконні поставки на окуповані території України і з них — на РФ.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Незважаючи на тривалі спроби досягти сталого перемир’я на Донбасі, Російська Федерація продовжує незаконні поставки на окуповані території України і з них — на РФ. СММ ОБСЄ в який раз зафіксувала вантажний потяг і автоколону вантажівок зовсім поруч з неконтрольованим ділянкою кордону», — йдеться в повідомленні український місії в Твіттері.

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Незважаючи на триваючі спроби досягти сталого перемир’я на Донбасі,