Дієтолог назвала найкращі сезонні овочі та фрукти

За словами фахівця, щодня в середньому потрібно з’їдати 400-500 грамів овочів і 350-400 грамів фруктів.



При відсутності протипоказань потрібно обов’язково вживати в їжу сезонні дари природи – фрукти, овочі і ягоди, повідомила лікар-дієтолог Олена Соломатіна. Харчування сезонними плодами насичує організм необхідними йому вітамінами і мікроелементами, а також клітковину, яка покращує стан кишкової мікрофлори і всього імунітету.

Дієтолог назвала кращі сезонні овочі та фрукти.

Огірок. Містять багато калію, який покращує роботу серця і нирок. Крім того, наявні дані говорять про те, що регулярне вживання свіжих огірків служить профілактикою захворювань щитовидної залози і судинної системи. Ці овочі відрізняються високим вмістом вітамінів С, В1, В2, В3, провітаміну А, а також фосфору, кальцію, магнію, заліза.

Помідор. За словами Олени Соломатіною, помідори – це єдині овочі, які при термічній обробці не втрачають своїх корисних властивостей. Помідори містять в собі багато органічних кислот, клітковини, кальцію, калію, заліза. Їх вживання вкрай корисно при серцево-судинних захворюваннях, гастритах зі зниженою кислотністю, загальному занепаді сил, ослаблення пам’яті і недокрів’ї.

Баклажан. Дієтолог порадила вживати баклажани людям, які хочуть позбутися від нікотинової залежності. У цих овочах міститься вітамін РР (нікотинова кислота) – отримуючи її, організм легше переносить відмову від тютюну.

Кабачок. Незамінні для тих, що худнуть людей. Кабачки мають низьку калорійність і добре засвоюється організмом, який отримує з цих овочів калій, залізо, органічні кислоти, вітаміни С, В1, В2, В6, каротин.

Абрикос. Соломатіна Олена розповіла, що абрикоси обов’язково повинні входити в раціон людей при захворюваннях, що супроводжуються розвитком дефіциту калію. Також абрикоси дуже корисні для літніх людей – ці фрукти містять багато фосфору і магнію, їх споживання покращує пам’ять.

Крім того, абрикоси є джерелом провітаміну бета-каротину — антиоксиданту, який має здатність перешкоджати розвитку раку і хвороб серця.

Персик. Соковиті персики рекомендується вживати людям з серцево-судинними та нирковими порушеннями, проблемами з печінкою і жовчним міхуром, додала дієтолог.

Кавун. Їх склад відрізняється присутністю безлічі корисних речовин – вітамінів, фолієвої кислоти, каротин, пектинові полісахаридів, солей калію, заліза, магнію, кальцію, фосфору. Соломатіна Олена повідомила, що «кавун, промиваючи нирки і сечовивідні шляхи, сприяє загальному очищенню організму». Його вживання корисно при різних урологічних захворюваннях, а також гіпертонії, хворобах печінки і жовчного міхура, запорах і ангіні.

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