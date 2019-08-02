Після тривалого падіння долар різко подорожчав

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2-4 серпня, на 32,91 коп. до 25,3499 UAH/USD у порівнянні з курсом на 1 серпня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 серпня, на 6,47 коп. до 25,0208 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс

100 фунтів стерлінгів

3069,5234

100 доларів США

2534,9919

100 швейцарських франків

2546,2965

1000 ієн

232,8067

10 російських рублів

3,9712

100 євро

2797,8706

Як повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 1 серпня, на 23,18 коп. до 25,02 UAH/USD.

1 серпня курс долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 31 липня на 14,37 коп. до 25,3088 UAH/USD, курс купівлі — на 16,61 коп. до 24,9506 UAH/USD.

Тим часом залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в липні збільшився в 3,8 рази з 12,958 млрд гривень (на 1 липня) до 48,968 млрд гривень (на 1 серпня).

Раніше фінансисти дали поради українцям, куди краще вкладати гроші, а також назвали причиною зміцнення гривні політику, а не економіку.