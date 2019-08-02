YouTube заборонить контент, пропагує ненависть і перевагу





YouTube змінює правила ресурсу і вводить сувору заборону на публікацію відеороликів на тему зверхності або дискримінації по відношенню до інших за ознакою віку, статі, раси, касти, релігії, сексуальної орієнтації.

Згідно блогу компанії, це рішення було прийнято після ретельного аналізу вже існуючих правил, що стосуються ненависного контенту.



«Тепер ми робимо ще один крок в нашій політиці ненависних висловлювань, спеціально забороняючи відеоролики, в яких стверджується, що група має перевагу, щоб виправдати дискримінацію, сегрегацію або ізоляцію за такими ознаками, як вік, стать, раса, каста, релігія або сексуальна орієнтація», – йдеться в повідомленні в блозі.



Очікується, що за забороною піде хвиля вилучень тисяч каналів, хоча на це піде чимало часу.



Цифровий вік дозволив кожному, у кого є смартфон або високошвидкісне підключення до Інтернету, ділитися своєю думкою з мільйонами людей по всьому світу, і не завжди в позитивному руслі.



У своєму прагненні перешкодити «ненависті і насильства», платформа Facebook вже видалила акаунти громадських діячів, в тому числі «небезпечних» Луїса Фаррахана і Алекса Джонса. Тепер же настав час YouTube.