Медики розповіли про перші симптоми раку

Лікарі визначили найпоширеніші сипмтопи раку мозку, які можуть привести до спалаху хвороби

Хворі на рак мозку перерахували симптоми, які вони не сприймали всерйоз на початку хвороби.

Про це йдеться в дослідженні Королівського коледжу Лондона, опублікованому в журналі PLOS One.

Зокрема, хворі розповіли, що до останнього не звертали увагу на проблеми з пам’яттю, схильність до втрати рівноваги, незграбність, погіршення сну та зору, затруднена мова.

Як правило всі вони пов’язували ці симптоми з природним старінням організму людини та не поспішали звертатись за кваліфікованою медичною допомогою.

“Я мив посуд в раковині і став дуже повільно нахилятися, все нижче і нижче. Забавно, що у тебе навіть думки немає: “Варто відвідати лікаря”. Ти просто не думаєш, і тобі здається: “Я це переживу”, – розповів респондент з вікової групи 61-70 років.

Відомо, що більшість учасників пройденого дослідження звернулись до лікарів лише після підозри на інсульт чи деменцію. Деякі лише після поради родичів та близьких.

Варто відзначити, що рак мозку виникає при аномальному ділення клітин, які до переродження були нормальними складовими тканини мозму.