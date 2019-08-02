Соловйов про мітинг опозиції в Москві 2019

Соловйов про мітинг опозиції в Москві – YouTube

За повідомленнями журналістів, які працюють у лікарні на вулиці Вавілова, де знаходиться Олексій Навальний, затримані два десятки людей. Раніше повідомлялося, що близько опівночі поліцейські затримали кількох людей. Як повідомляв штаб опозиціонера, в автозаку перебувало не менше 12 осіб. Серед затриманих — журналісти з прес-картами, в тому числі два кореспондента “Дощу”, пізніше вони були відпущені.

За відомостями “Медіазони”, був затриманий юрист ФБК Олександр Помазуев і фотограф Георгій Марков. Фоторепортер розповів, що його побили і зламали фотокамеру, незважаючи на наявність у нього прес-карти і виконання редакційного завдання. Частина затриманих були відвезені в ОВС «Академічний».