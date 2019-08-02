Трамп оголосив про введення нових мит США на всі китайські товари

У четвер, 1 серпня, американський президент Дональд Трамп заявив, що США з 1 вересня введуть нові мита у розмірі 10% на товари з Китаю вартістю $300 млрд.

«Торговельні переговори тривають, і під час цих переговорів США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита в розмірі 10% на товари і продукти, що йдуть в нашу країну з Китаю на суму $300 млрд», — написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Він зазначив, що нове рішення не включає в себе вже існуючі мита у розмірі 25% на товари вартістю $250 млрд.

Крім того, президент США також нагадав, що Китай не виконав свої обіцянки почати закуповувати сільськогосподарську продукцію із Сполучених Штатів у великій кількості і припинити продаж опіоїдного препарату фентаніл, від передозування якого в США щорічно помирають тисячі людей. При цьому Трамп зазначив, що сподівається продовжити позитивний діалог з всеосяжного торговельної угоди з Китаєм.

Скріншот: Twitter/Donald J. Trump

Нагадаємо, КНР і США протягом декількох місяців вели переговори про врегулювання торговельних суперечок. Останній (11-й) раунд пройшов в першій половині травня в американській столиці, однак після цього діалог зайшов у глухий кут. 10 травня Вашингтон ввів додаткові мита на китайську продукцію на суму $200 млрд, підвищивши ставку з 10% до 25%. На початку червня уряд Китаю прийняв відповідні заходи щодо більш ніж 5 тис. товарних позицій США в $60 млрд.