У Путіна запускають «армійський інтернет»: що про це відомо

У Росії в ході навчань в Центральному військовому окрузі був протестований далекобійний «військовий інтернет». Про це пишуть «Известия».

«Високошвидкісні лінії обміну інформації дозволили налаштувати повідомлення між польовими пунктами керування на відстані 2 000 км. В навчаннях прийняли участь більш 4 500 військовослужбовців», — йдеться в повідомленні.

Видання уточнює, що «суверенний армійський інтернет» — це закрита система обміну цифровою інформацією. У неї вже є назва — мультисервісна транспортна мережа зв’язку (МТСС). Такий вид комунікацій можуть використовувати в умовах воєнних дій та в зонах надзвичайних ситуацій, де часто виникають проблеми зі зв’язком.

Міноборони країни-агресора використовував спеціальну техніку та понад півтори тисячі мобільних комплексів зв’язку та шифрування для створення наддалеких ліній передачі даних. Під час навчань використовувалися цифрові і мобільні комплекси відео-конференц-зв’язку МКС-П і МК ЗВКС, а також станції космічного зв’язку Р-438-Н «Белозер». Швидкість передачі даних — 300 мегабіт в секунду.

Експерти пояснюють, що высокозащищенная бездротова локальна мережа дозволяє обмінюватися інформацією на відстані кількох тисяч кілометрів, у тому числі передавати файли великого об’єму, такі як аудіо і відео. Міноборони зазначає, що всі канали зв’язку надійно захищені від злому мобільними комплексами «Нікель», а дані шифруються.

Як відомо, зараз російські військові не зможуть користуватися інтернетом — зберігання смартфона в армії прирівнюється до грубих дисциплінарних проступків.