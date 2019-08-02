Актриси серіалу Зеленського зібралися в Крим

Актриси серіалу «Свати» студії «95 Квартал» Олеся Железняк і Тетяна Кравченко зібралися поїхати на гастролі в аннексированный Крим.

За даними «Крим. Реалії», афіші вистави «Мила моя» з їх участю розвішані на вулицях міст окупованого півострова.

Згідно з вивісками, всього планується сім показів вистави в Криму: в Ялті – 1 серпня, в Сімферополі – 2 серпня, в Севастополі – 3 серпня, в Керчі – 4 серпня, у Феодосії – 5, в Євпаторії – 6 серпня, в Судаку – 7 серпня.

На сайті онлайн-продажу квитків зазначено, що вартість походу на виставу варіюється від 1100 до 3100 рублів (близько 440 / 1230 грн).