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Гендиректор холдингу Коломойського звинуватив Столара і Микитася у розкраданні бюджету Києва

02.08.2019

Кандидат у нардепи від «Слуги народу» і гендиректор холдингу «1+1 media» Олександр Ткаченко допустив, що може балотуватися в мери Києва. Про це він заявив в коментарі виданню «Новий час».

«Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої
умови. Спочатку не планував, але ситуація має», — сказав він.

За словами Ткаченка, питання не в тому, чи хоче він балотуватися
або не хоче, а в тому, що «в Києві ми маємо кризу і п’ять втрачених років
можливостей».

«У Києві — тотальна корупція. Треба буде обговорити з
городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити
народовладдя, адже в місті по суті немає районних влади. Бюджетом столиці
розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей — Вадим Столар, Максим
Микитась», — додав він.

Вадим Столар

Раніше SKELET-info повідомляв, що Ткаченко зустрічався з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим.

Також стало відомо, що Столар побудує висотку біля метро «Палац
Україна».

Крім того Столар кілька разів таємно побував у
Адміністрації екс-президента Петра Порошенка і купив один з найбільших київських бізнес-центрів класу
«А» — «Парус».

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