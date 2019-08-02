Гендиректор холдингу Коломойського звинуватив Столара і Микитася у розкраданні бюджету Києва

Кандидат у нардепи від «Слуги народу» і гендиректор холдингу «1+1 media» Олександр Ткаченко допустив, що може балотуватися в мери Києва. Про це він заявив в коментарі виданню «Новий час».

«Ми можемо припускати що завгодно, але життя диктує свої

умови. Спочатку не планував, але ситуація має», — сказав він.

За словами Ткаченка, питання не в тому, чи хоче він балотуватися

або не хоче, а в тому, що «в Києві ми маємо кризу і п’ять втрачених років

можливостей».

«У Києві — тотальна корупція. Треба буде обговорити з

городянами концепцію розвитку міста, але очевидно, що треба відновити

народовладдя, адже в місті по суті немає районних влади. Бюджетом столиці

розпоряджається навіть не Кличко, а двоє людей — Вадим Столар, Максим

Микитась», — додав він.

Вадим Столар

Раніше SKELET-info повідомляв, що Ткаченко зустрічався з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим.

Також стало відомо, що Столар побудує висотку біля метро «Палац

Україна».

Крім того Столар кілька разів таємно побував у

Адміністрації екс-президента Петра Порошенка і купив один з найбільших київських бізнес-центрів класу

«А» — «Парус».