Вилив окріп в рот: на Запоріжжі хлопець жорстоко познущався над своєю дівчиною

У Запоріжжі дівчину облив окропом її співмешканець поки вона спала. Анастасія Шаповалова прокинулася від жахливого болю о 6 годині ранку. При цьому хлопець намагався, щоб гаряча вода потрапила в горло дівчині.

В цілому співмешканець вилив на 25-річну Анастасію 4 літри окропу, крім того коли дівчина зіскочила з ліжка він її наздогнав і почав обрізати волосся. В цей час в сусідній кімнаті спали двоє маленьких дітей 6 і 4 років.

Варто відзначити, що нелюд є батьком цих дітей. Зараз діти знаходяться у бабусі. Батьки хлопця допомагати матері своїх онуків відмовилися. У дівчини 21% опіків тіла, також пошкоджена слизова оболонка через те, що окріп потрапив в горло.

За словами, волонтерів, які допомагають Анастасії, у дівчини практично немає живого місця на обличчі. Вона розповіла, що перед інцидентом гуляла зі своїм хлопцем у парку і там йому щось не сподобалося.

Молода людина в даний момент знаходиться в бігах. Сусіди кажуть, що він наркоман і взагалі неадекватна людина.

Якщо поліції вдасться знайти нелюда, йому світить до 10 років тюремного ув’язнення.