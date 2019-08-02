В столиці України в страшній аварії розбився відомий діджей

У четвер, 1 серпня, в аварії загинув український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Mixmixmaster Gabber.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Олександр Барабошко, передає Zrada.today.

Як пишуть друзі чоловіка, аварія сталася на проспекті Перемоги біля метро Святошин. Олександр їхав на мотоциклі в своїй смузі, коли його підрізало авто.

“Потрапив в аварію на мотоциклі, злетів, його переїхала машина. Перелом грудей і таза. Відвезли в операційну. Там і помер”, – написав Денис Нічога.

Під псевдонімом Mixmixmaster Gabber він виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм в нічному клубі Зелений театр.

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