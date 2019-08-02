Дуже небезпечно: експерт не радить приймати аспірин для профілактики

Профілактика серцево-судинних за допомогою аспірину веде до негативних наслідків для здоров’я.

Вчені з Оксфордського університету нещодавно опублікували дослідження, в якому розповіли про небезпеку аспірину. Результати наукової роботи показали, що аспірин здатний спровокувати внутрішню кровотечу, що може призвести до летального результату. Дослідження зарубіжних колег прокоментував лікар-кардіолог вищої категорії Антон Родіонов.

Фахівець зазначив, що вживання апірину людьми, яким він не прописаний лікарем, дійсно може призвести до страшних наслідків. Так, сьогодні деякі люди п’ють аспірин як профілактичний засіб – для захисту від серцево-судинних захворювань. Однак, за словами Родіонова, вживати аспірин для профілактики марно і небезпечно. Кардіолог підкреслив, що аспірин незначно знижує ризик інфаркту міокарда, але при цьому дуже сильно збільшує ризик виникнення шлунково-кишкової кровотечі.

Крім того, експерт розкритикував існуюче на сьогоднішній день поголовне профілактичне призначення аспірину. Родіонов вважає його невиправданим у зв’язку з небезпекою даного препарату. Рекламу безрецептурного застосування аспірину кардіолог і зовсім назвав «серйозним злочином».

При цьому фахівець підкреслив, що, як і інші ліки, аспірин не можна віднести до однозначно поганих або хороших ліків. Важливо розуміти, що будь-які ліки будуть хорошими, якщо вони застосовується за призначенням лікаря, в правильній ситуації і дозуванні. Якщо ж таблетки приймати просто так, то від них буде тільки шкода.

: МедікФорум