Короткострижена Алессандра Амбросіо без білизни позує для Vogue

38-річна Алессандра Амбросіо з короткою стрижкою і в піджаку на голе тіло позувала для глянцевого журналу Vogue Greece.

Колишній «ангел» Victoria’s Secret поділилася серією чорно-білих знімків, на яких модель приміряла сміливі і провокаційні образи. На Алессандрі надітий білий брючний костюм просторого крою без бра. Піджак і штани декоровані великими чорними гудзиками, а верх наряду прикрашає жорсткий відкладений комір.

Але шанувальники занепокоїлися через волосся моделі: «Не люблю коротке волосся!», «Будь ласка, тільки не говори, що ти обрізала волосся», – прокоментували підписники під фото в Instagram.