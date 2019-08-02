У Петербурзі присяжні винесли вердикт офіцера ФСБ, який влаштував різанину на пікніку

У Санкт-Петербурзі присяжні визнали місцевого жителя Сергія Семенова винним у жорстокому вбивстві. За версією слідства, чоловік влаштував криваву різанину на пікніку з нагоди Дня прикордонника. «Фонтанка» уточнює, що підсудним виявився офіцер ФСБ, ветеран бойових дій.

Справа Семенова розглядає 224-й гарнізонний військовий суд, оскільки в момент скоєння злочинів він був чинним співробітником регіонального управління ФСБ. Згодом його звільнили. У повідомленні об’єднаної прес-служби судів Петербурга говориться, що 29 травня 2018 року підсудний перебував у стані алкогольного сп’яніння в лісі на території технічної зони Ленінградській атомній станції в Сосновому Бору. За даними ЗМІ, офіцер ФСБ з компанією поїхав на пікнік, щоб відзначити День прикордонника.

Під час відпочинку Семенов посварився з іншим учасником компанії. Чекіст наніс йому не менше 24 ударів ножем у голову, шию і груди. Крім того, він ударив опонента сокирою по голові, а потім кілька разів вистрілив у нього з травматичного пістолета Grand Power. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. Пізніше офіцер намагався під дулом пістолета поставити на коліна охоронця з рибного господарства, але отримав відмову і тому вистрілив у чоловіка чотири рази. Кулі заподіяли потерпілому легкий шкоди здоров’ю. Семенов визнав свою провину лише по другому епізоду.