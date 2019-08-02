Дівчатка в казармі, хлопчики у в’язниці

У прагненні створити ідеально слухняних громадян російські влади все ближче підбираються до дітей. Ми ризикуємо отримати покоління з покаліченою психікою.

Першого вересня в Петербурзі почне роботу пансіон вихованок Міноборони, який, за словами Сергія Шойгу, «продовжить традиції Смольного інституту». Генерал не жартує. Якщо не традиції, то методи виховання навчального закладу, відкритого в XVIII ст. при Катерині Великій, в XXI-му вирішено повторити практично буквально. Головний з них — особливо суворий режим утримання вихованок.

Як і три століття тому, дівчаткам заборонено виходити за територію готелю, навіть якщо до них приїхали батьки. Звільнення — не частіше разу на місяць. Заборонено носити «вільну» одяг, прикраси, користуватися косметикою. Заборонено передавати інформацію про пансіоні ЗМІ і розміщувати коментарі про нього в інтернеті.

При Катерині інтернету, звичайно, не було. Але все інше — точь-в-точь. З мемуарів одного з институток, «за чотири місяці до випуску я мала нещастя втратити батька, що жила в околицях Петербурга, і мене не відпустили віддати останню шану — ось як суворо ставилися до правилом не випускати ні на крок з інституту». «Куди б ми не рухалися, ми виступали як солдати — безшумною стрункою колоною. В столову туди і назад будувалися вісім разів, по годині витрачали, вирушаючи на прогулянки і в церкву», — згадує інша вихованка.

В навчальну програму пансіону Міноборони, крім звичайних предметів, включені танці, етикет, вокал, живопис, основи батику, кулінарія, шиття, станкова композиція, світова художня культура, сервіровка столу і т. д. Дівчаток готують стати ідеальними дружинами та матерями — звичайно, з точки зору військових вихователів.

Під час навчання у институток повинна сформуватися «повноцінна російська ідентичність», вони повинні засвоїти «зразки жіночої поведінки», «осмислити зміст поняття материнства». При цьому «материнська компетенція» розглядається як одна з ключових — пишуть ЗМІ про цілях і задачах нового навчального закладу.

Прагнення мати ідеальних громадян з правильними, заздалегідь визначеними «компетенціями» — блакитна мрія всіх диктаторів. Адже люди — і чоловіки, і жінки — так недосконалі. Але якщо вчасно забрати у них дітей і виховати їх в казармі, куди не проникає дух вольності і чужі традиції, то в країні настане благодать.

Звісно, генерал міг би вивчити питання теоретично — із задуму Катерини Другої зі Смольним інститутом нічого хорошого не вийшло, як і з багатьох подібних експериментів по створенню людських інкубаторів. Здебільшого людям там просто калічать психіку — дідівщина в закритих дитячих установах буває страшніше армійської. Але Шойгу з соратниками по Кремлю воліють освоювати життя емпірично. І добре б тільки на собі експериментували.

По суті, в такий же пансіон-казарму вони намагаються перетворити всю країну. Щоб вранці — молитва. Потім — працювати. Строєм в їдальню і назад — до верстата, в офіс, за парту. Увечері — молитва і відбій. На вихідних можна подивитися схвалене міністерством культури кіно, з’їздити погуляти в парк «Патріот», узгоджено пройтися по похорошевшему місту, навіть зазирнути в інтернет — на дозволені сайти, звичайно. І чим погана така стабільність? Думаю, Шойгу з іншими кремлівськими вихователями щиро не розуміють, якого рожна ще нашим громадянам треба, крім порядку і пайка.

Всі нескінченні заборони і поради, що людям дивитися, читати, говорити, кого вибирати ” і що робити з цього спрощено-раціонального уявлення про устрій суспільства. Коли старший (батько, правитель, начальник) краще знає, що і як робити, і його авторитет ніхто не має права піддавати сумніву. А ті, хто піддає, — або хворі (їх в лазарет), або штрафники (їх на гауптвахту).

Для нинішньої влади ідеал устрою держави — казарма. З рівними газонами, широкими плацами, програмою «Служу Росії» по ТБ та святковим концертом до дня поліції. Зрозуміло, що в такій державі-казармі немає і не може бути місця виборів — командирів не вибирають. Там не може бути горизонтальних інститутів — одна суцільна вертикаль. Там легко заборонити користуватися смартфонами, спілкуватися зі ЗМІ і їздити відпочивати за кордон. Не підкорився наказу — вилетиш зі служби, втративши пайок і військову іпотеку в перспективі. В такому світі і побиття баламутів у центрі столиці, і арешт тих, хто пішов поперек встановлених правил, — всього лише дисциплінує практика.

Але військова дисципліна гарна тільки в армії, і то не завжди. Спроби створити казарму на громадянці завжди обертаються звичайним тоталітаризмом з його примітивними управлінськими рішеннями. Причому їх швидко переймають навіть люди мирних професій. Останній яскравий приклад такого роду — призывдетского хірурга Леоніда Рошаля законодавчо зобов’язати громадян ставити обмежувачі на вікнах квартир, де є діти. «Путіну, Медведєву, Матвієнко, Володіну. Досить розмов, — пише доктор. — Сотні випали з вікон дітей в Росії. Смерть і інвалідність. Лобіюю не виробників, а дитячі життя».

Не сумніваюся в щирості дитячого лікаря. Але, як уїдливо пишуть в коментарях до його посту, в нашій російській казармі порятунок дитячих життів буде виглядати приблизно так: 1. Отримання довідки про наявність/відсутність дітей до 12 років. 2. Переобладнання вікон вище 1-го поверху уповноваженої федеральною структурою. 3. Щорічний техогляд обмежувачів за рахунок власника. 4. Планові інспекції регулятора з відвідуванням квартир. «Знаємо, плавали».

Ну і повертаючись до институткам Шойгу. Казармена дисципліна в обителі «благородних дівиць» далеко не завжди сприяла вихованню зразків жіночої поведінки. Швидше, навпаки — дівчатка-підлітки, позбавлені нормального спілкування з протилежною статтю, у дорослому житті часто відчували великі сексуальні проблеми, що, як відомо, не сприяє зміцненню сім’ї. На цю тему є, до речі, старий анекдот про поручика Ржевського, який сховався на ніч в будуарі Смольного інституту, щоб послухати, про що говорять дами, — а вранці його знайшли мертвим від сорому.