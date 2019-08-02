Під Києвом чоловік намагався зарізати 20-річного хлопця

У селі Козаровичі під Києвом біля будинку стався конфлікт між чоловіком і 20-річним хлопцем. На жаль, чоловік перебував під дією наркотичних речовин, тому вирішив завершити конфлікт декількома ударами ножа.

Зловмисник цілився в шию і грудну клітку. Про це повідомляє Інформатор

Інцидент стався в квітні 2019 року, коли на території домоволодіння чоловік під дією наркотиків почав сперечатися з хлопцем. Під час конфлікту в голову зловмисника спало на думку позбавити опонента життя. Для цього він скористався ножем, який заздалегідь приніс з собою, і завдав два удари: в шию і грудну клітку.

Після цього злочинець зник з місця, вважаючи, що вбивство вдалося. Однак життя 20-річного хлопця вдалося врятувати завдяки своєчасно наданій медичній допомозі. Нападнику ж тепер загрожує від семи до 15 років позбавлення волі відповідно до частини 2 статті 15 (замах на злочин) та частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) КК України.