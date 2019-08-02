30 ударів: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко побив 4-річну дитину

Жахливий інцидент стався в Жовтих Водах (Дніпропетровська область). Чоловік перебував у будинку разом зі своєю співмешканкою та її 4-річною дитиною.

Уточнюється, що обвинувачений був у нетверезому стані. У підсумку він завдав хлопчику близько 30 ударів ременем.

На крики жінки, яка просила припинити, чоловік не реагував. У відповідь він лише взяв дитину на руки і кинув на підлогу. Від сильного удару хлопчик отримав струс мозку.

У суді чоловік не заперечував своєї провини. Через те, що сталося йому призначено покарання у вигляді трьох місяців арешту, повідомляє прес-служба Прокуратури Дніпропетровської області.