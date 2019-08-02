У “Слуги народу” передбачили “підвищення” Богдана до генпрокурора

Майбутній народний депутат від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк припускає, що чутками про відставку Андрія Богдана з Офісу президента могли перевіряти реакцію на його ймовірне “підвищення”.

Про це мажоритарниця з 96-го округу сказала в Трускавці в кулуарах “інтенсиву” для майбутніх нардепів від президентської партії, даючи коментар каналу “112 Україна”, передає “УП”.

Неоднозначну інформацію про заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана звільнити його за власним бажанням з моменту бажання” Василевська-Смаглюк назвала “елементом троллінгу”.

“Богдан виглядає як людина, що бажає піти у відставку?” – поцікавилася вона іронічно. З приводу “анулювання” цієї заяви Василевська-Смаглюк припустила: “Можливо, це була перевірка ставлення суспільства до можливого виходу у відставку або до підвищення, наприклад, на посаду генерального прокурора”.

Вона зізналася, що “Слуги народу” не зрозуміли, що відбувається, але додала, що Богдан – “людина з почуттям гумору”.