На дорогах Києва утворилися масштабні затори

У п’ятницю, 2 серпня, на ряді вулиць Києва не ходить транспорт через масштабні затори.

Про це свідчить інформація GoogleMaps.

Так, автомобілями завантажений Володимирський узвіз, Набережно-Хрещатицьку, Новокостянтинівську і Гаванський міст. Рух серйозно утруднено на проспекті Бандери через ремонт на смугах в напрямку розв’язки з Богатирській. Автомобільні черги на Бессарабській площі та бульварі Тараса Шевченка, а також на Чорновола і Юрія Іллєнка. Масштабна пробка спостерігається на Наддніпрянському шосе між мостами Дарницький і Патона. Розв’язка біля Патона у напрямку бульвару Дружби Народів і сам шляхопровід також серйозно перевантажені.

Тут сталося ДТП. Пробки на проспектах Лобановського та Голосіївському. В районі Шулявського шляхопроводу пробка спостерігається на проспекті Перемоги – тут машини стоять від мосту до станції метро “Нивки”. Крім того частково варто проспект Курбаса.