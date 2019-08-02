Погрожував вбити: під Вінницею 14-річний школяр зґвалтував дитину

У Вінницькій області восьмикласник згвалтував дитину – четвертокласницю.

Інцидент стався в Шаргородському районі в селі Ярове.

“Серед білого дня моя дочка перебувала на пасовищі, яке за селом. Там багато хто буває, тому що діти пасуть худобу, або просто відпочивають – канікули. І раптом на дочку напав неповнолітній житель нашого села, 14-річний восьмикласник з нашої місцевої школи і, застосувавши силу, згвалтував нашу дитину”, – розповіла мама постраждалої.

Вона зазначила, що підліток почав залякувати дівчинку.

“Потім почав залякувати, мовляв скажеш комусь – зганьбимо з хлопцями на весь світ через інтернет. А далі були ще більш грізні попередження – мовляв прикінчу…”, – заявила мати четвертокласниці.

Дівчинка сама їй розповіла про інцидент, і вони разом з мамою написали заяву в поліцію.

Правоохоронці ведуть слідство, проте в ресурсі відзначають, що ґвалтівник малолітньої четвертокласниці і сам ще дитина. Тому його не можна притягнути до відповідальності, посадивши за ґрати. Швидше за все його чекає спецучилище для малолітніх злочинців.

У селі негативно відгукуються про ґвалтівника і його сім’ю. Кажуть, що і його мати народила завагітнівши неповнолітньою.