У Херсоні дітей збили на пішохідному переході і пограбували: відео резонансної ДТП

У середу, 31 липня, в Херсоні автомобіль Volkswagen Touareg поруч із зупинкою громадського транспорту збив двох підлітків: хлопця і дівчину.

Відео моменту аварії опубліковано на Youtube каналі “Kherson.net.ua”.

ДТП сталася на вулиці Стрітенській, на перетині з вулицею Робочою. Як можна побачити на запису з реєстратора автомобіля, що проїжджав повз – за кермом Volkswagen була жінка. Також помітно, що автомобіль встиг не тільки збити, але і переїхати одного з потерпілих, за словами очевидців – хлопця.

“Вона збила хлопчика і дівчинку, як з’ясувалося пізніше, віком 15 та 16 років (за іншими даними – 14 і 15 років, – прим. ред.). Хлопчик відлетів вперед і Touareg його ще раз переїхав, обох жертв забрала швидка. Зараз вони знаходяться в реанімації у важкому стані”, – каже свідок аварії.

Очевидці дали свідчення поліції, а також дочекалися слідчого, який прибув на місце аварії 4 години потому.

“Коли приїхав слідчий, до мене підійшов чоловік жінки, яка збила дітей, і почав доводити, що я даю невірні показання, нібито діти взагалі йшли не по пішоходу, а перебігали дорогу в недозволеному місці. Це при тому, що ДТП сталася в 10- 15 метрах від мене, і ще 6 свідків дали аналогічні свідчення про те, що ДТП сталася на пішоході! Мені дуже не хочеться, щоб справа “зам’ялася”. Винні мають бути покарані!”, – додає очевидець.

За словами лікарів, підлітків перевели в реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні. Вони прийшли до тями, їх стан – стабільний, хлопчик-підліток отримав більш важкі травми.

У коментарях до одного з постів на Instagram сторінці “Інформатор Херсон” патрульна також повідомила, що постраждалих підлітків на місці ДТП встигли пограбувати.