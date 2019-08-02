Зеленський представив нового главу Івано-Франківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський в ході своєї робочої поїздки в Івано-Франківську область представив нового голову обласної державної адміністрації — Дениса Шмигаля.

Про це повідомляє Телеграф, передає Zrada.today

“Хочу вам представити нову людину. Дуже потужний менеджер. І я вам особисто дуже заздрю. Івано-Франківщині заздрю. Вибирати губернаторів дуже важко, тому що або нема кадрів, або нема грошей на хороші кадри.

Тому людей, які є, як ми, не хочу говорити про патріотизм, але людей, які хочуть зробити щось хороше для України, за той недовгий термін, таких політичних волонтерів, дійсно не так багато. І це один з таких людей “, – сказав Президент.

Сказавши це, Зеленський представив Шмигаля в якості нового голови ОДА.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив кандидата на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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