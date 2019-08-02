Суд відхилив вимоги до ГФС “Трейд коммодити” на 500 млн

24 липня Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/1693/19 про банкрутство ТОВ “Трейд Коммодити” затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т. ч. вимоги Офісу великих платників податків на 24,8 млн грн. Разом з тим, суд відхилив вимоги фіскалів на 500,6 млн грн (як є неузгодженими, а тому підлягають відхиленню”).

Також суд визнав вимоги ПАТ “Центренерго” на 335,94 млн грн і ТОВ “Глобус” – на 548,8 млн грн Крім того, суд окремо вніс до реєстру вимог кредиторів вимоги Regionala Investiciju Banka, які забезпечені заставою на суму 297,3 млн грн.

“Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство призначити на 10.09.2019”, – йдеться в судовому рішенні.

Нагадаємо, 7 травня Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ “Трейд Коммодити”, а також ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Нагадаємо, слідче управління фінансових розслідувань ДФС підозрює компанії з орбіти “Трейд Коммодити” в ухилянні від сплати податків на суму 920,5 млн грн.