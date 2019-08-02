Кравчук: «Мінські угоди не виконувалися, не виконуються і не будуть виконуватися»

Статус мінських угод щодо мирного врегулювання на Донбасі такий, що вони не виконувалися і виконуватися не будуть.

Про це екс-президент Леонід Кравчук заявив сьогодні каналу «112 Україна».

«Мінські угоди не виконувалися, не виконуються, і повірте мені, не будуть виконуватися.

Тому що сама структура і сам статус мінських угод такий, що він не передбачає відповідальності за справи«, — заявив Кравчук.

За його словами, відповідно до Віденської конвенції документ має юридичну, правову силу, коли він підписується главою держави, главою уряду або міністром закордонних справ. Але в Мінську документи підписували люди, яким лише давалося таке доручення.

«Ось, скажімо, завтра я виношу цей документ, підписаний в Мінську, на ратифікацію до ВР. Але вона не може його ратифікувати, тому документ не відповідає своєму статусу.

При всій повазі до мінськими угодами — раз не виконувалися п’ять років, то не будуть виконуватись і надалі. Тому що нічого не змінюється — статус залишається«, — зазначив перший президент.

Тому він пропонує провести національний круглий стіл в Україні та внести в мінські угоди важливі пункти, і це вже буде «загальна думка, думка українського суспільства», а потім вже робити кроки далі.