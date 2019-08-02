Заява Богдана про відставку злили з Офісу президента — журналістка

Журналістка видання «Новий час» Крістіна Бердинських отримала копію заяви про нібито відставку глави президентської адміністрації Андрія Богдана від свого джерела в Офісі президента.

Про це вона написала сьогодні у Фейсбуці.

«Близько 20.00, перед виходом з редакції, мене зупинила чудова ведуча Радіо НВ з питанням, чи знаю я щось про відставку Андрія Богдана, голови Офісу президента України (ОПУ).

Я нічого про це не чула. Мої очі відразу ж округлилися від подиву. Аня посилалася на новину, опубліковану в інформаційному агентстві “Інтерфакс”, який у свою чергу посилається на свої джерела в ОПУ.

Я відповіла, що Інтерфакс, звичайно, дуже поважаю, але цього мало, щоб давати новину в радіоефір. Потрібно терміново спробувати самим все перевірити. Забувши про кіно, я залишилася в редакції і відразу ж написала 2 повідомлення. Одне — Андрію Богдану, друге — в президентський офіс», — зазначила вона.

Бердинських повідомила, що глава президентської адміністрації відмовився коментувати інформацію про свою відставку, однак з офісу президента вона одержала фото «нібито заяви Богдана».

«Я б ніколи в житті не опублікувала цю папірець, якщо б не отримала її від офіційної особи. Не питайте мене, хто був моїм джерелом, все одно не скажу. Нагадаю, що я ходила на допит у Генпрокуратуру в управління з особливо важливих справ, а потім 9 місяців судилася з ГПУ за право не розкривати свої джерела інформації. Джерела журналіста — це його священна корова», — пояснила вона.

Після отримання фотографії нібито заяви про відставку глави президентської адміністрації, а також відмови самого Андрія Богдана давати коментар про це журналісти прийняли рішення все ж опублікувати новину про відставку.

«Я дивилася фільм з абсолютною впевненістю, що поки його досмотрю, вже з’явиться офіційний коментар Богдана, Офісу президента або самого президента. І якщо це хтось невдало пожартував, то терміново вийде спростування.

Додивитися фільм мені не вдалося, навіть до половини. Відкривши новини, я виявила, що за час моєї відсутності в інтернеті, нічого нового не опублікували. А Андрій Богдан лише запостив у фейсбуці фотожабу з Кличком.

І, звичайно ж, відразу ж стало очевидно, що і Богдан, і ОПУ, так і президент Володимир Зеленський, просто приколюються і використовують медіа. Причому всі медіа країни. Новина про відставку Богдана опублікували більшість ЗМІ. Про це весь вечір міркували телеканали. Українські ЗМІ ретвитили західні журналісти», — пише журналістка.

«Але досі немає жодного офіційного спростування або підтвердження цієї інформації. Всі мовчать», — резюмувала вона і задалася питанням, що це було перевіркою реакції суспільства або тролінгом.