На Миколаївщині 16-річний онук зарізав дідуся-пенсіонера

У Новоодесском районі поліцейські затримали 16-річного хлопця, який під час сварки вбив свого дідуся.

Про це кореспондентові повідомили у відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що під час сварки онук завдав ножові поранення своєму дідусеві, який помер.

«Попередньо встановлено, що 60-річний чоловік прийшов допомогти дочці по господарству і запросив онука долучитися до допомоги матері. Хлопець не звернув уваги на дідуся і продовжив грати на комп’ютері. Через деякий час чоловік зробив онукові зауваження і знову попросив про допомогу, і після цього вони почали сваритися. Хлопець схопив зі столу ножа та наніс декілька ударів потерпілому. Зрозумівши, що накоїв, хлопець зателефонував до лікарні і в поліцію. Прибувши на місце події медики лише констатували смерть потерпілого», — розповіли в прес-службею

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.