На Чернігівщині вартовий-контрактник відбив селезінку солдату-строковику

Через отримання тяжких тілесних ушкоджень 21-річний строковик був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та звільнений з військової служби

Завершено досудове розслідування за фактом застосування насильства, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Повідомляється, що інцидент мав місце 4 липня близько 22:00. Військовослужбовець служби за контрактом, перебуваючи у варті, через невдоволення реакцією строковика на його зауваження, наніс солдатові удари рукою по тулубу. Внаслідок цього у потерпілого діагностували закриту травму черевної порожнини, розрив селезінки та внутрішньочеревну кровотечу.

“Нападник відповідатиме за свої дії у суді. За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 406 Кримінального кодексу України йому загрожує позбавлення волі строком від 3 до 10 років”, – йдеться в повідомленні військових прокурорів.