Богдан каже, що дійсно писав заяву про звільнення

Глава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив, що писав заяву про звільнення з займаної посади.

Однак, як документ з’явився в інтернеті, йому невідомо, передає “Укрінформ”.

“Заяву писав, всі писали. Як вона з’явилося в інтернеті, не знаю. Може, журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб”, – сказав Богдан.

На питання, чи є у нього бажання звільнитися, він відповів: “Бажання моє мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент”.

Нагадаємо, заява про відставку Андрія Богдана з’явилась в інтернеті учора, 1 серпня. Її розповсюдили багато ЗМІ, які працюють в Україні.

Згодом представники Слуги народу почали говорити, що це фейк. Зокрема, таку заяву зробив Руслан Рябошапка.

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков сказав, що нічого не чув про відставку Богдана, а “дізнався про це з новин”.

2 серпня в інфопросторі почали сходитись на думці, що заява Богдана — фейк. Про це написав нардеп Мустафа Найем та журналістка видання “Новое время” Крістіна Бердинських. Вони назвали це “жирной уткой“ та “тролінгом традиційних медіа”.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський під час візиту в Івано-Франівську підтвердив, що йому дійсно надійшла заява про звільнення від Андрія Богдана.

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