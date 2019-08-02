Олексій Навальний звернувся в СКР із заявою з приводу свого отруєння

Опозиціонер Олексій Навальний звернувся в Зюзінський міжрайонний слідчий відділ ГСУ Слідчого комітету РФ по Москві з заявою у зв’язку з його отруєнням в спецприймальнику № 1, де політик відбуває адміністративний арешт. Про це на своїй сторінці в Twitter написав адвокат Вадим Кобзєв.

«В ході перевірки просимо першим ділом призначити хіміко-токсикологічну судову експертизу для встановлення вражаючої речовини і витребувати відео з камер спостереження в спецприймальнику», — написав адвокат.

Нагадаємо, 24 липня суд заарештував Олексія Навального на 30 діб у частині 8 статті 20.2 КоАП РФ («Повторне порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування»). Вранці 28 липня політика доставили в лікарню. За словами його прес-секретаря Кіри Ярмиш, у Навального був сильний набряк обличчя, почервоніння шкірних покривів. Політику поставили діагноз «контактний дерматит». За твердженням представника Навального, раніше той не скаржився на якусь алергію.

«Те, що отруїли місцеві менти, я виключаю — вони були шоковані моїм виглядом і відбувається більше за мене. Тут скрізь камери, ми запросили їх офіційно. Потрібні ті моменти, коли всіх виводили на прогулянку або дзвінки. Якщо в цей час в камеру заходили якісь люди, то версія з отруєнням стає дуже вагомою. Якщо ні, то зростає сила версії з унікальним медичним випадком. Коли-небудь його назвуть „одноразова гостра алергічна реакція Навального“», — пише Навальний раніше.

29 липня опозиціонера виписали з лікарні і доставили назад в спецприймальник.

«Інтерфакс», посилаючись на головного лікаря НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського Олексія Токарєва, писав, що хіміко-токсикологічне дослідження не виявило отруйних речовин в біоматеріалах Навального. За словами Токарєва, аналізи були направлені в лабораторію НДІ 29 липня міської клінічної лікарні № 64, куди Навального доставили із спецприймальника.

Разом з тим лікар Навального Анастасія Васильєва засумнівалася в результатах цієї експертизи. Крім того, вона заявила, що відразу кілька російських лабораторій відмовилися проводити незалежну експертизу аналізів.

«У Росії виявилося складно це зробити, тому що ніхто не хоче, всі бояться. Ми в будь-якому випадку доб’ємося проведення експертизи: бавовняні тканини зберігають досить довго токсична речовина. Я направила матеріали в одну токсикологічну лабораторію в Москві, але люди бояться, і ми не називаємо місця», — розповіла вона «МБХ медіа».