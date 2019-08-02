Росія бере верх над Саудівською Аравією в боротьбі за азіатські ринки

На сьогоднішній день однією з основних геополітичних і економічних цілей Саудівської Аравії є заміщення іранської нафти на азіатських ринках, і особливо в Китаї, найбільшому споживачі регіону.

На перший погляд, відновлення Вашингтоном антиіранських санкцій відкриває величезні можливості в цьому напрямі – як повідомило високопоставлене джерело, близьке до Міністерства нафти Ірану, минулого тижня щодобовий обсяг експорту Ісламської Республіки склав всього 266 тисяч барелів. Для порівняння нагадаємо, що незадовго до виходу США з ядерної угоди цей показник становив 2,5 мільйона барелів. Тим не менше, при більш детальному розгляді стає очевидним, що сформована ситуація не така райдужна для Ер-Ріяда зважаючи загроз цим планам, вихідних і від американських, і від російських поставок.

Як показують дані Головного митного управління Китаю, в перші п’ять місяців року саудівському державного важкоатлету Aramco, схоже, вдалося утримати свої позиції в Піднебесній. Імпорт в Китай з Саудівської Аравії склав 223,858 мільйона барелів, тобто на 9,8 відсотка більше обсягів за аналогічний період минулого року. Ця позитивна тенденція багато в чому склалася завдяки укладенню двох нових угод з нафтопереробними заводами Zhejiang Petrochemical Co. і Hengli Petrochemical на 130 тисяч і 116 тисяч барелів на добу відповідно. У свою чергу, від Aramco надійшла пропозиція придбати 9 відсотків акцій Zhejiang Petrochemical. Не будь цих угод, Саудівська Аравія поступилася б позицію основного постачальника нафти в Китай Росії, поставки якої за аналогічний період склали 220,201 мільйона барелів, тобто 14,6 відсотка китайського ринку.

Схожа, але менш сприятлива ситуація склалася і з іншими великими азіатськими покупцями – Південною Кореєю і Японією. Перша придбала у Саудівській Аравії 126,648 мільйона барелів, що являє собою падіння на 1,2 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. Що стосується Японії, то обсяг її закупівлі у Саудівській Аравії знизився на 5,5 відсотка і склав 1,169 мільйона барелів на добу.

Якщо говорити про Росію, то, на думку експертів, нинішня домовленість щодо обмеження видобутку залишає їй набагато більшу свободу дій, ніж Саудівської Аравії. Як пояснив керівник міжнародної трейдингової компанії SBI Markets Сем Барден, Росія сама визначає, скільки і коли добувати нафти, керуючись ситуацією на ринку, а не умовами угоди ОПЕК +. Москва чудово розуміє, що Саудівська Аравія змушена дотримуватися положень угоди, показуючи приклад іншим членам ОПЕК. У той же час саудівцям достатньо, щоб Росія просто висловлювала усну підтримку цієї домовленості. Що стосується реальних скорочень видобутку, то Москва вдасться до подібних дій тільки в тому випадку, якщо її підштовхне до цього зміну цін.

Більш того, за словами Бардена, Росія першою з великих нафтовидобувних країн (за винятком, може бути, самих США) висловила готовність компенсувати брак пропозиції, що виникає в результаті американських санкцій відносно Ірану. Треба зазначити, марка нафти, що поставляється з російської трубопровідної системи Східний Сибір-Тихий океан (ССТО), виявилася цілком гідною заміною іранського «чорного золота», дуже затребувані в Азії.

Як зазначив Мердад Эмади, керівник відділу аналізу глобальних ризиків міжнародної консалтингової компанії Betamatrix, Росія почала активне просування на азіатські ринки в цілому і на китайський зокрема в 2010 році, після введення в експлуатацію трубопроводу ССТО, який дав можливість значно збільшити поставки нафти безпосередньо в Азію. У минулому січні ця стратегія отримала серйозний імпульс, коли був введений в дію другий паралельний трубопровід, що дозволяє одному тільки Китаю щорічно отримувати з Росії близько 30 мільйонів тонн нафти (тобто близько 600 тисяч барелів на добу).

Початковий задум полягав у тому, що зростання поставок в Азію буде забезпечено збільшенням нафтовидобутку на східносибірських родовищах. Однак швидко досягти цієї мети не вийшло, в результаті чого довелося дещо змінити умови для Європи – і в якості, і в кількості. До кінця 2017 року обсяги експорту нафти, прогоняемой через ССТО, збільшилися в чотири рази більше порівняно з 2010 роком і досягли приблизно 1,2 мільйона барелів на добу. За інформацією російського Міністерства енергетики, до 2020 року цей показник має зрости до 1,6 мільйона барелів на добу.

Прагнення якомога міцніше утвердитися на азіатських ринках послужило основною причиною зниження якості поставляється в Європу нафти – і почалося це задовго до історії з забрудненням. Ще в листопаді 2017 року російська монополія «Транснефть», оператор магістральних нафтопроводів, повідомила про збільшення утримання сірки в нафті марки Urals, що відвантажується в Європу з балтійського порту Усть-Луга і по трубопроводу «Дружба», до критичного рівня в 1,8 відсотка. Пояснимо, у відповідності з вимогами Росстандарту, це значення є гранично припустимим для Urals. Далі цей показник продовжує зростати, оскільки великі обсяги нафти з низьким вмістом сірки поставлялися в Китай. За даними «Транснафти», станом на кінець грудня минулого вміст сірки в Urals, виробленої «Татнафтою» і «Башнефтью», перевищила 2 -2,3 відсотка.

Що стосується поставок в Піднебесну, то беручи до уваги міцні відносини між Росією і Китаєм у сфері енергетики (грандіозний газопровід «Сила Сибіру» завершено на 99 відсотків) і безпеки (згадаймо ту ж Шанхайську організацію співпраці), видається цілком природним, що левова частка державних і незалежних підприємств Китаю зупиняє вибір на російській марці ССТО.

Крім того, на користь Росії грають побоювання з приводу того, наскільки безпечно мати справу з Саудівською Аравією у світлі сьогоднішньої геополітичної обстановки. Як зазначив іранський джерело, можливих покупців саудівської нафти відлякують загрози з боку Ірану та єменських хуситов, а також неспокійна обстановка на півдні Іраку. Зокрема, саме ці роздуми привели до того, що не так давно Китайська національна нафтова корпорація відмовилася від підписання великої угоди з Саудівською Аравією.

Эмади з Betamatrix також вказав на цілу низку переваг, які забезпечує співпрацю з Росією в порівнянні з Саудівською Аравією. До них він відніс вже згадувані міркування безпеки, простоту логістичної системи, менш довгий період доставки і велику гнучкість обсягів партій. Крім того, зазначив Эмади, переробка російської нафти дає більше газойлю, що цілком влаштовує китайські компанії.

Експерт також пояснив, що основним азіатським споживачам Росія пропонує контракти, в рамках яких за певний обсяг придбаної нафти їм надається можливість купувати нафтопродукти, в тому числі що відносяться до нафтохімії, за дуже вигідною ціною.