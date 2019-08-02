Богдан про звільнення: Заяву писав, всі писали. Як воно з’явилося в інтернеті? Може, провокація спецслужб

Глава Офісу Президента Андрій Богдан підтвердив, що написав заяву про звільнення. Однак він стверджує, що не знає, як знімок документа потрапив в інтернет.

Про це сказав журналістам в Івано-Франківську, де сьогодні з робочою поїздкою перебуває Президент Володимир Зеленський.

«Заяву писав, всі писали. Як воно з’явилося в інтернеті, не знаю. Може — журналісти-розслідувачі, може, СБУ, може, провокація спецслужб», — сказав Богдан.

На питання про те, чи він хоче звільнитися, Богдан відповів: «моє Бажання мало від чого залежить. Президент може підписати таку заяву в будь-який момент».

1 серпня низка ЗМІ поширили фотографію заяви Андрія Богдана про відставку з посади голови Офісу президента.