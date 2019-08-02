Голова Держприкордонслужби натякнув, що потрапити в Україну росіянам стане простіше

Новий голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що вважає РФ державою-агресором, проте дав зрозуміти, що до громадян Росії потрібно ставитися більш лояльно, повідомляє Бі-бі-сі Україна.

Вважаючи РФ недружньою державою, Дейнеко при цьому вважає, що агресором ця країна стала «завдяки своєму лідерові Володимиру Путіну і правлячої верхівки».

Він нагадує, що в РФ радикально негативно ставляться до України, вважають правильною окупацію Криму і Севастополя, однак, уточнює він, «ми повинні розуміти, що деякий час Україна входила до складу СРСР, і дуже багато українців проживали в Казахстані, Росії, Узбекистані. Є дуже багато росіян, які є вихідцями з України».

За його словами, ці люди по 20-30 років живуть на території сусідньої держави і обзавелися місцевим громадянством. Крім того, нагадав він, є змішані шлюби, в яких є діти-росіяни приїжджають раз на рік відвідати своїх старих батьків.

«Як я можу не пропустити українця з російським паспортом до старої мамі? І таких ситуацій кожен день просто купа», — додав він.

При пропуску росіян на територію України, вважає Дейнеко, потрібно враховувати всі нюанси.

«Державна межа повинна бути неприступною стіною для ворогів України, для небажаних осіб, які відвідували Крим, публічно закликали до анексії. З іншого боку — вона повинна бути прозора і комфортна для наших друзів. Якщо людина їде в нашу країну з чіткими і зрозумілими намірами, і він дружній, то для нього не повинно бути дискомфорту», — резюмував він.