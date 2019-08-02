Саудівським жінкам дозволили подорожувати самостійно

Правитель Саудівської Аравії, наслідний принц Мухаммед бен Салман послабив обмеження в країні, що стосуються прав жінок. Першим таким послабленням стало право саудівських на водіння автомобіля, узаконене 24 червня.

І от тепер, згідно з новим указом правителя Мухаммеда бен Салмана, жінки старше 21 року можуть подати заяву на отримання паспорта та проїзного документа без дозволу опікуна чоловічої статі. Ця дозвільна захід ставить дорослих представниць слабкої статі в рівне становище з чоловіками.

Досі саудівським жінкам для оформлення паспорта та отримання можливості поїхати за кордон доводилося питати дозвіл у опікуна: чоловіка, батька або іншого родича чоловічої статі.

Також пані Саудівської Аравії тепер мають право слова при реєстрації народження дитини, шлюбу чи розлучення.

До того ж, новий закон охоплює права жінок на зайнятість, розширюючи можливості їх працевлаштування. У документі прописано, що всі громадяни країни мають право на працю без будь-якої дискримінації за статевою ознакою, по інвалідності або за віком.

Новий указ як відповідь на закиди правозахисників

Наслідний принц Мухаммед бен Салман поступово завойовує славу прогресивного правителя в області розширення прав жінок. В 2016 році, зокрема, він оприлюднив план по перетворенню економіки до 2030 року, в якому передбачено збільшення зайнятості жінок у народному господарстві. Частка слабкої статі як робочої сили має зрости з 22 до 30 відсотків.

Прогресивні кроки правителя – це свого роду відповідь на часті затвердження міжнародних правозахисних організацій, що жінки в Саудівській Аравії вважаються людьми другого сорту. У минулі роки у світі було зареєстровано чимало випадків нехтування прав жінок з Саудівської Аравії, змушених шукати захисту в інших державах.

Як раніше повідомляв портал «Навколо Світу. Україна», в минулому році жінка вперше стала ведучою новин. Журналістка Виам Аль-Дахил разом з колегою-чоловіком почала вести вечірній інформаційний блок на телеканалі Al Saudiya. Виам Аль-Дахил раніше працювала кореспондентом телеканалу CNBC Arabia і була ведучою приватного новинного каналу Al-Arab.

За матеріалами ВВС

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