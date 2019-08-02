Заводів Коломойського повернули пільгові тарифи на електроенергію

Окружний адміністративний суд Києва розблокував тарифи ПРАТ

«НЕК «Укренерго» на передачу і диспетчеризацію, встановлені Національною

комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних

послуг (НКРЭКУ), від 7 червня 2019 року № 954 та № 955 з 1 липня 2019 року.

Як повідомила прес-служба компанії, раніше дію обох

постанов було припинено під забезпечення позову АКЦІОНЕРНОГО товариства «Нікопольський завод

феросплавів» (НЗФ) з вимогою їх скасувати. Аналогічно вчинили АТ

«Дніпроазот», АКЦІОНЕРНОГО товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», АТ «Покровський

гірничо-збагачувальний комбінат» та пат «Запорізький завод феросплавів»,

належать бізнесменові Ігорю

Коломойському.

«За клопотанням «Укренерго» суд змінив заходи

забезпечення позову таким чином, що дія тарифів залишається призупиненим

тільки для сторони позивача. Тобто для нього (НЗФ, — ред.) тарифи, затверджені

постановами НКРЭКУ №954 та №955, залишаються зупиненими і продовжує

діяти старий тариф (57,4 грн/МВт∙год)», — відзначили в прес-службі

«Укренерго».

Раніше SKELET-info повідомляв, що співробітники заводів Коломойського вимагали на мітингу пільгові тарифи на електроенергію.

А Національна комісія, що здійснює регулювання у

сферах енергетики і комунальних послуг, оштрафувала НЕК «Укренерго» на 1,7 млн грн за

порушення умов і правил здійснення діяльності з передачі е/е

магістральними та міждержавними електромережами.