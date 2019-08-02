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Була прив’язана мотузка з каменем: на Миколаївщині у річці знайшли труп жінки

02.08.2019

У Миколаївській області у річці Південний Буг було знайдено тіло жінки, яка загинула насильницькою смертю. У неї на тулубі була мотузка з каменем.

До поліції про жахливу знахідку повідомили рибалки. На місце події прибула слідчо-оперативна група, бригада ДСНС і судово-медичний експерт.

Рятувальники підняли тіло на берег, за попередніми даними жінці на момент смерті було близько 40 років. Вона могла пробути у воді більше тижня.

Для встановлення остаточної причини смерті труп направлено на проведення судово-медичної експертизи. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

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