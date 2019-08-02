Журналісти дізналися подробиці про новий «завгоспа Зеленського» Сергія Борзове

Сергій Борзов

Президент Володимир Зеленський продовжує ставити своїх людей на ключові посади в державі. Новим керівником Державного управління справами (у народі «ДУСя», від укр. «Державне управління справами») став Сергій Борзов, повідомляє видання «Країна».

Як і Зеленський, новий начальник Дусі — колишній КВН-щик. З

2006 по 2011 роки Борзов був директором команди КВН «Вінницькі перці», потім він

став директором команди «Збірна України».

У червні 2014 року Борзов був призначений тодішнім президентом

Петром Порошенком на посаду заступника голови відомства. Керівником Дусі

тоді був Сергій Березенко, який входив у близьке оточення екс-президента

Порошенко. Потім Березенко був обраний у Верховну Раду на скандальних виборах

по округу № 205 у Чернігові в липні 2015 року.

В результаті Борзов став виконуючим обов’язки

керівника Дусі. І працював в якості в. о. цілий рік, до липня 2016 року.

Потім Петро Порошенко призначив повноцінного главу Дусі. Ним став колишній

генерал-полковник міліції Іван Куцик. Він пропрацював до 11 червня 2019 року, коли

новий президент Володимир Зеленський звільнив його та й поклав виконання

обов’язків керівника знову на його заступника Сергія Борзова. А 9 липня

Сергій Борзов офіційно переміг у конкурсі на посаду глави Дусі.

Борзов в 2016 році потрапив у скандал, пов’язаний з незаконною

приватизацією службової квартири.

Майже відразу після свого призначення в. о. голови

Дусі в 2015 році, Сергій Борзов безкоштовно приватизував елітну 187-метрову

квартиру в Києві. Для цього квартиру незаконно, на думку слідчих,

виключили з числа службових.

Дружина чиновника, Ірина Борзова, спільно зі своїм батьком,

Наумом Барулей, володіє зареєстрованою за російськими законами в Криму фірмою

«Профіль-М», яка займається ресторанним бізнесом. Прибуток структури за 2016

рік склала 306 тис. руб., в 2017 році — більше 1,3 млн руб., податки з

яких пішли в бюджет РФ.

Крім спільної з дочкою «україно-російської» фірми,

тесть нового начальника Дусі Наум Баруля бере участь в інших бізнесах. З 1999 по

2013 рік він керував фірмою «Амік» («Олександр Масляков і компанія»),

яка володіє правами на самий відомий на пострадянському просторі гумористичний

телепродукт – КВК.

Після початку війни на Донбасі «Амік» стався розкол.

Наум Баруля спільно з «95 кварталом» в 2014 році став одним з

засновників «Ліги сміху» — аналога КВК. «Прописалася» «Ліга сміху» на

телеканалі «1+1», яким володіє старший партнер Зеленського Ігор

Коломойський.

Крім «Ліги сміху», Баруля керує і володіє ще

кількома компаніями, в тому числі з кримської реєстрацією. Зокрема, три

компанії значаться за ним і в російському реєстрі юридичних осіб: Профіль-Н», ТОВ

«Профі» і ТТО «Рубікон», в останніх структурах тесть Борзова є

100-відсотковим засновником.

Раніше SKELET-info повідомляв, що скандальний київський забудовник Андрій Вавріш — директор компанії SAGA Development і давній друг глави Офісу президента Андрія Богдана без конкурсу розробив та презентував проект Офісу президента в Українському домі на Європейській площі.