Дослідження показали, що ембріони черепах відіграють значну роль у визначенні власної статі, переміщаючись в яйцях. Підлога цих тварин визначається температурою, в якій вони інкубуються: якщо середовище більше тепла, народжуються самки.

Однак, рухаючись в яйці, ембріони можуть знайти «Зоні населеності», в якій вони будуть захищені від екстремальних температурних умов. Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі «Current Biology», так створюється збалансоване співвідношення статей у популяціях черепах.

Вчені виявили, що ембріон може відчувати перепади температури всередині яйця до 4,7 °С, а будь зрушення, що перевищує 2 °С, може істотно змінити співвідношення статей у потомства черепахи.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

«Це може пояснити, як види рептилій, чия підлога залежить від температури, змогли вижити в попередні періоди історії Землі, коли було набагато спекотніше, ніж зараз», — сказав співавтор дослідження Річард Шайн, професор з Австралійського університету Маккуорі.

Як проводили дослідження

Дослідники інкубували яйця черепахи при різних температурах в лабораторії і у відкритих ставках. В половину яєць додали капсазепин — хімічна речовина, яке заважало ембріону визначати температуру.

Коли вилупилися дитинчата, вчені виявили, що черепахи з груп, у яких була заблокована здатність до терморегуляції, що майже всі були або самками, або самцями – тобто вся група черепах належала до одного підлозі в залежності від температури, в якій инкубировалась.

У групах ембріонів, які могли реагувати на зміни температури всередині своїх яєць, народилися рівномірно і самки, і самці.

Чи допоможе це черепахам вижити в умовах глобального потепління?

Тим не менш, вчені кажуть, що така поведінка не захистить черепах від екстремально високих температур, які прогнозуються при подальшій зміні клімату.

Контролю ембріона над власним підлогою може бути недостатньо, щоб захистити його від швидкого зміни клімату, викликаного людською діяльністю. Ембріональна терморегуляція може бути обмежена, якщо перепад температури всередині яйця занадто малий або якщо ембріон занадто великий, щоб переміщатися, або занадто молодий, щоб розвинути цю здатність.

Як очікується, потепління призведе до того, що в популяціях черепах практично не залишиться самців.

Однак сам факт, що такий крихітний організм може певною мірою контролювати свою долю, дозволяє припустити, що принаймні в деяких випадках еволюція дала можливість черепахам справлятися з проблемами потепління клімату.

За матеріалами Independent

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