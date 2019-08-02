У Німеччині вилучили найбільшу в історії партію кокаїну на майже мільярд євро

Німецькі митні органи вилучили 4,5 тонни кокаїну з контейнера, відправленого з Уругваю, який оцінюється майже в 1 мільярд євро.

Митниця в Гамбурзі заявила в п’ятницю, що наркотики були вилучені два тижні тому під час перевірки контейнера, який прямував з Монтевідео в бельгійський Антверпен.

У документах було сказано, що в контейнер завантажені соєві боби, але митники, коли відкрили його, побачили лише чорні спортивні сумки. Вони виявили понад 4200 пакетів кокаїну в 211 мішках.

Це найбільша вилучена в Німеччині партія кокаїну в Німеччині на сьогоднішній день. В митниці заявили, що наркотики вже знищені “на тлі суворої секретності і великих заходів безпеки.”