Витік хімічно небезпечної речовини стався на Миколаївщині

На станції Колосівка у Веселинівському районі Миколаївської області з 60-ти тонної запірної арматури цистерни стався витік хімічно небезпечної речовини (ймовірно бензолу).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що повідомлення про витік рятувальникам надійшло в п’ятницю о 08:45. За даними ДСНС, цистерна була відведена за межі населеного пункту на резервну шлях, щоб уникнути затримок поїздів.

“Для забезпечення пожежної безпеки до місця залучено пожежно-рятувальне відділення 11 Державної пожарноспасательной частини і пересувну хіміко-радіологічну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області”, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що очікується прибуття аварійної бригади представника фірми-власника. Згодом у ДСНС додали, що групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту з допомогою приладів хімічної розвідки та контролю проведено відповідні заміри.

За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено.