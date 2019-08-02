Окружний адмінсуд залишив в силі заборону на нову систему харчування ЗСУ

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні, 2 серпня, не розблокував наказ Міністерства оборони про перехід військових частин на нову систему харчування по каталогу. Про це інформує прес-служба Офісу реформа МОУ в Facebook.

«МО України заперечував про рішення цього органу, яке перекрило перехід ЗС України на прогресивну систему живлення по каталогу. Суд 2 серпня ми програли, так як суддя Мазур не розблокувала наказ №90 про перехід на нове харчування», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, ймовірно, в цьому році запланований перехід на нормальну їжу для військових не відбудеться.

Наголошується, що нове судове засідання заплановано на 13 серпня.

У свою чергу керівник реформи харчування української армії в Офісі реформ МОУ Діана Петреня підтвердила, що переходу військових частин на нову систему харчування в 2019 році не буде.

«Наш суд самий гуманний суд в світі, і він захищає інтереси всіх верств населення, правда от українська армія явно в ці верстви населення у них не входить», — додала Петреня.

Нагадаємо, що в минулому році ВСУ почали переходити на нову систему харчування, яка дозволила збільшити набір продуктів з 30 до 400 позицій, при цьому з поліпшеною якістю. Станом на липень поточного року, 50% військових перейшли на нове харчування по каталогу, а до кінця 2019-го планувалося перевести всі 100% особового складу.

27 липня Окружний адмінсуд прийняв рішення про призупинення действиясоответствующего наказу Міноборони.