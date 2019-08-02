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На Миколаївщині стався витік хімічно-небезпечної речовини (відео)

02.08.2019

На станції Колосівка у Веселинівському районі на Миколаївщині з 60 тонної цистерни стався витік хімічно-небезпечної речовини.

Повідомлення про витік рятувальникам надійшло у п’ятницю о 08.45. Цистерну перемістили за межі населеного пункту на резервну колію задля уникнення затримок руху поїздів.

– Для забезпечення пожежної безпеки до місця залучено пожежно-рятувальне відділення 11 Державної пожежно-рятувальної частини та пересувну хіміко-радіологічну лабораторію аварійно-рятувального загону спеціального призначення, – сказано у повідомленні.

Група радіаційного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки та контролю провела заміри показників токсичності.

За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад гранично-допустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено.

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