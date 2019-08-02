Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що, за даними підконтрольного йому органу, до 300 000 жителів Закарпаття мають угорське громадянство.

Про це Матіос заявив в ефірі Радіо НВ.

“Щодо угорців в Закарпатті – ці цифри налічують до 10% населення Закарпаття. Порахуйте, скільки це – понад 1,2 млн проживають на території Закарпаття, ось понад 120 000″, – сказав глава військової прокуратури.

При цьому Матіос додав, що за даними, що опрацювало його відомство – до 300 тисяч українців отримали паспорт Угорщини.

Матіос відмовився називати точні цифри, побоюючись, що це розкриє інструменти, завдяки яким військовій прокуратурі вдалося зібрати дані.

Дані, як додав глава військової прокуратури, збираються для ідентифікації українців, що мають доступ до державної таємниці або знаходяться на офіційних постах, і, в разі вчинення ними злочинів, проведення подальших процесуальних дій з урахуванням отриманої інформації.

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