На Луганщині чоловік незаконно намагався вивезти дитину в РФ

У Луганській області чоловік намагався незаконно вивезти малолітню дитину в Російську Федерацію

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України, передає Zrada.today.

«1 серпня затримано громадянина України при спробі передачі хабара в розмірі 5 тис. Російських рублів і 1 тис. 200 гривень. Чоловік намагався вивезти малолітню дитину в Росію без відома матері », – йдеться в повідомленні.

Прикордонник відмовився від зазначеної неправомірної вигоди в пункті пропуску «Танюшівка» в Луганській області. Заходи проводилися в рамках попереднього розслідування по ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України. За результатами слідчих дій буде вирішене питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

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