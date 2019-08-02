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Футбол: матч за Суперкубок УЄФА вперше в історії судитиме жінка

02.08.2019

Головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА між переможцем Ліги чемпіонів «Ліверпулем» і переможцем Ліги Європи «Челсі» стане француженка Стефані Фраппар. Матч пройде 14 серпня в Стамбулі.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Помічниками судді будуть француженка Мануела Ніколозі і ірландка Мішель О’Ніл. Резервним арбітром буде турок Джюнейт Чакир; працювати з відеопомощніком VAR також будуть судді-чоловіки.

35-річна Стефані Фраппар в квітні стала першою жінкою, яка судила матч чоловічого чемпіонату Франції з футболу. У липні вона була головним арбітром фіналу жіночого чемпіонату світу.

В УЄФА відзначили, що жінка вперше стане головним арбітром на такому важливому чоловічому матчі під егідою організації.

 

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