Названий рослинний замінник багатьох медичних препаратів

Про корисні властивості такого овоча, як огірок, розказано не так вже й багато. Прийнято вважати, що цей продукт не що інше, як «замінник води» в літню спеку, так як в його складі знаходиться до 99 відсотків цієї рідини.

Інші складові огірка – це один відсоток білків і жирів; близько трьох відсотків вуглеводів; 0,3 відсотка мінеральних речовин і до 4 відсотків кальцію, заліза, магнію, фосфору і цинку.

Вчені нагадують про те, що з вітамінним складом у огірка великі проблеми – всього до двох відсотків, крім вітаміну К (21 відсоток).

Незважаючи на це, кажуть фахівці, огірок приносить організму величезну користь. Перш за все, огірок є замінником аспірину. Вся справа в огірковій воді, яка сприяє лужним реакціям і ідеально сприймається внутрішнім середовищем організму, знижуючи підвищену кислотність.

Тому фахівці рекомендують літнім людям вживати в їжу якомога більше огірків, тим більше, що цей овоч дає відчуття насичення. Так звана «огіркова дієта» може послабити такі процеси як саркопень (втрати м’язової маси, типової ознаки старіння організму), ослаблення кісток (остеопороз), зниження ознак наближення гіпертонії, інсультів і серцево-судинних захворювань.

Фахівці також говорять про потужну протизапальну дію огірка, яке схоже аспірину, але не шкодить шлунок. Також огірок містить велику кількість антиоксидантів – флавоноїдів, тритерпен і лігнін.

Особливо фахівці відзначають такі корисні речовини, що знаходяться в огірку, як тритерпен, який протистоїть появі ракових пухлин. Блокування ракових захворювань може сприяти і такий рідкісний компонент в огірку, як кукурбітацин.

В даний час на основі кукурбітацину вчені розробляють препарат від раку.

: МедікФорум