Мінфін різко обмежив продаж ОВДП, граючи на підвищення курсу долара

Публічна перепалка між Мінфіном і Нацбанком продовжує коригувати позиції обох сторін. НБУ хоч і відмовився визнавати свою неправоту щодо різкого зміцнення гривні, позавчора встав в глуху оборону і фактично розгорнув котирування на міжбанку. А вчора ввечері своє слово сказали в Мінфіні.

Чиновники оприлюднили анонс по прийдешнього аукціону у вівторок: виставлять на торги всього 3 випуску гривневих ОВДП на загальну суму не більше 3 млрд грн. По 0,5 млрд запропонують паперів терміном на 70 і 336 днів. А з 3-річними облігаціями встановили ліміт 2 млрд грн. Це дуже мало. Для порівняння: на минулому аукціоні уряд продав своїх паперів на загальну суму 17,2 млрд грн.

І хоча офіційних пояснень раптової зміни стратегії немає (досі Мінфін встановлював обмеження тільки для облігацій терміном до 1 року), учасники ринку не сумніваються, що причину слід шукати виключно в розташовувався скандалі. Подейкують, що ситуацією навіть активно зацікавилися в Офісі Президента. Тут закликали сторони конфлікту визначитися зі своєю стратегією і розрахувати, скільки насправді потрібно залучати грошей.

Разом з тим, поки немає ніякої ясності щодо ставок розміщення. Враховуючи настільки істотною обмеження, можна було б очікувати, що доходність паперів за результатами аукціону стрімко піде вниз. Однак експерти сумніваються у такому результаті.

«Можна сміливо говорити про зниження в межах 0,5%. Решта залежить від того, наскільки аукціон буде прозорим і справедливим. Очікується, що обсяг заявок в 2-3 рази перевищить встановлені ліміти. І якщо Мінфін справді буде вибирати кращу пропозицію, прибутковість може впасти істотніше. Але також і не виключено, що дефіцитні папери віддадуть одним пулом «постійного» покупцеві», – припустив фінансовий експерт Василь Невмержицький.

За його словами, нерезиденти потенційно готові до зниження ставок аж до 13% річних. Цей рівень для них все ще цікавий. Однак нижче 10% річних потік доларів від іноземців може різко припинитися.

Відповідь на це та багато інших питань ринок зможе отримати вже у вівторок, 6 серпня, після того як відбудеться аукціон Мінфіну.

Що буде з курсом долара

Валютний ринок може відреагувати на новину щодо ОВДП прямо сьогодні. Все остаточно утвердяться в думці щодо скорочення обсягів валютних торгів (вчора на цей рахунок лише пліткували) на міжбанку. Іноземці не будуть за 2-3 дні заводити долар в Україну і продавати його величезними порціями. Немає.

3 млрд грн — це трохи більше $100 млн., А це лише чверть максимального обсягу торгів на міжбанку, або половина звичайного дня. Така сума не спровокує ажіотажу на безготівковому ринку, і не буде сильно зміцнювати гривню: по 15-25 копійок на протязі 2-3 днів, як було минулого тижня і на початку цього. Коли Мінфін розмістив ОВДП на 17,2 млрд грн.

До того ж навряд чи великі суми долара будуть продаватися з п’ятниці по середу — цей сценарій, за яким відбувалося надмірне зміцнення гривні, і про яке заявляв Мінфін. На цей раз вся валюта напевно надійде в один день — середу. Після завершення аукціону, коли покупці паперів точно будуть знати куплені обсяги ОВДП. Ніхто не захоче конвертуватися попередньо, боячись програти конкурс.

Все це створить ідеальні умови для утримання поточного курсу долара та його плавного підвищення. Безготівкового і готівкового. Навряд чи до середовища гривня буде зміцнюватися.