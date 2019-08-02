Перерахунок голосів на 50 окрузі: поліція відкрила справу

Поліція Донецької області порушила кримінальну справу за невиконання членами окружної виборчої комісії №50 рішення суду про перерахунок голосів.

Згідно з постановою Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу в Покровську повинна була перерахувати голоси на трьох ділянках.

– Зараз рішення суду не виконано, у зв’язку з чим поліція розпочала досудове розслідування. Бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність.

Дії членів ОВК кваліфіковані за ч. 1 ст. 382 КК – невиконання судового рішення, що набрало законної сили, – сказано в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 17 тис. грн або позбавлення волі строком до 3 років.

– Зараз поліцейські проводять необхідні слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції Донецької області, – повідомили в прес-службі.