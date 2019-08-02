Як Ахметов буде намагатися зберегти контроль над владою України

За допомогою яких бізнес-моделей заробляють компанії Ріната Ахметова? І чому без адміністративного ресурсу його бізнес в такому вигляді, як зараз, існувати не зможе?

«Бізнес Ріната Ахметова продається разом з посадою президента України» – цей афоризм характеризує масштаби і залежність від адміністративного ресурсу компаній Ахметова.

Інтереси групи System Capital Management (SCM) Ріната Ахметова представлені практично у всіх великих галузях економіки України: від медіа до агросектору. Але головними його активами є енергетичний холдинг ДТЕК і гірничо-металургійна група Метінвест.

Керуюча бізнесами компанія Ахметова SCM з 2014 не публікує консолідовану фінансову звітність, але за підрахунками БизнесЦензор, в 2017 році загальна виручка 30 її найбільших компаній склала 450 млрд грн.

ДТЕК і Метінвест приносять олігарху основний прибуток. У 2018 році Метінвест отримав $1,2 млрд чистого прибутку. А «ДТЕК Енерго», яка включає в себе всі активи групи, крім видобутку природного газу та «зеленої генерації», показала $175 млн чистого прибутку.

Загальна виручка Метінвесту і ДТЕК Енерго» за 2018 рік дорівнює 12% номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) України. ВВП відображає вартість всіх товарів і послуг, вироблених за звітний період в державі.

БІЗНЕСИ SCM

У чому секрет фінансового успіху ключових холдингів Ахметова? Розглянемо ключові активи.

Метінвест

Це найбільша вертикально інтегрована гірничо-металургійна група в Україні: від видобутку залізної руди та коксівного вугілля – до виробництва сталі і прокату.

Рінату Ахметову належить 75% «Метінвесту», а його партнеру Вадиму Новинському – 25%.

«Метінвест» і підконтрольні Ахметову метактиви виробляють більше 60% руди і металу і займають монопольне становище на цих ринках.

Руда та вугілля

Вугілля коксівних марок і залізна руда – ключова сировина для виробництва сталі.

Вугілля для потреб метпідприємств Ахметова видобувається на американських шахтах компанії United Coal, яка входить в “Метінвест”.

Крім того в серпні 2018 Метінвест придбав за $190 млн частку в найбільшому виробнику коксівного вугілля в Україні, куди входять ШУ «Покровське» і «Свято-Варваринська збагачувальна фабрика». Підприємства належали російському бізнесменові Віктору Нусенкісу.

Частина вугілля поставляється з російського шахтоуправління «Обухівське», яке входить в ДТЕК.

Залізну руду в Метінвесті добувають Інгулецький, Північний і Центральний гірничо-збагачувальні комбінати (ГЗК). Крім них, Ахметову належить і найбільше підприємство по видобутку руди в Україні — Південний ГЗК.

Також олігарх контролює Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК). Інша половина підприємства належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову з групи «Приват».

Гзк Ахметова видобувають 60% залізної руди в Україні. Найближчі конкуренти Ахметова на цьому ринку – компанія Ferrexpo Костянтина Жеваго та «Арселор Міттал Кривий Ріг»: 17% і 9% відповідно.



Видобуток руди в кар’єрі Інгулецького Гзк. Фото: Метінвест

Гзк є основними джерелами дивідендів для олігарха. У 2017 році Інгулецький, Північний і Центральний Гзк виплатили 5 млрд грн дивідендів, Південний ГЗК – 8,6 млрд грн, а за 2018 — планує виплатити ще 7,1 млрд грн.

Сталь і прокат

Залізорудний концентрат і вугілля переробляються на трьох ключових метзаводах Ахметова.

Основними металургійними активами «Метінвесту» є «Азавсталь» і ММК ім. Ілліча в Маріуполі, МК «Запоріжсталь» в Запоріжжі, а також чотири європейських підприємства по виробництву прокату. На них переробляють напівфабрикати з України.

«Азовсталь», «ММК ім. Ілліча» та «Запоріжсталь» виробляють 60% сталі в Україні.

Крім того, «Метінвест» зберігає контроль над Дніпровським металургійним комбінатом (ДМК), який офіційно належить корпорації ІСД з російськими акціонерами.



Виробництво сталі на Азовсталі. Фото: Метінвест

Контроль над підприємством Метнивест отримав в рахунок погашення 10 млрд грн боргу за залізорудну сировину.

На металургійному ринку України у Ахметова залишилися лише три конкурента: «Арселор Міттал Кривий Ріг», який входить в міжнародну групу Arcelor Mittal, Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) Олександра Ярославського – багаторічного друга Ахметова і «Інтерпайп Сталь» Віктора Пінчука.

Група Метінвест створена з активів, які Ахметов та інші олігархи приватизували за часів Леоніда Кучми. Металургійні заводи «Азовсталь», ММКІ, «Запоріжсталь», Дніпродзержинський коксохімічний завод Ахметов придбав за часів Віктора Януковича. А контроль над Південним Гзк оформив вже за Петра Порошенка.

ДТЕК

Найбільший вертикально інтегрований енергетичний холдинг України. На 100% належить Ахметову.

Основний бізнес ДТЕК – виробництво електроенергії на теплоелектростанціях (ТЕС) з видобутого в Україні і Росії вугілля, а також її поставка кінцевим споживачам.



Фото: ДТЕК

Більшу частину активів ДТЕК Ахметова скупив на неконкурентних приватизаційних аукціонах за часів президентства Віктора Януковича. Тоді Ахметов був його найближчим соратником і спонсором «Партії регіонів».

Другий етап нарощування енергетичних активів стався при президентові Петра Порошенка. У 2018 році ДТЕК викупив у держави блокпакети генеруючих компаній («Західенерго» і «Київенерго»). У 2019 придбав у російської групи VS Energy два обленерго.

Сьогодні на енергетичному ринку ДТЕК займає монопольне положення: контролює 80% видобутку енергетичного вугілля, 70% виробництва теплової електроенергії, 50% розподілу і постачання, а також 90% її експорту.

Крім того, Ахметову належить приблизно третину потужностей з виробництва електроенергії сонячними і вітряними електростанціями.

Вугілля ДТЕК видобуває на підприємствах: «Павлоградвугілля», «Добропіллявугілля», «Шахта «Білозерська» і ШУ «Обухівське» (РФ).

Електроенергію виробляє на теплоелектростанціях «Дніпроенерго», «Західенерго» і «Східенерго». В ці компанії входить 8 великих ТЕС з 12, які працюють в Україні.

За розподіл і транспортування електроенергії холдингу ДТЕК відповідають: «Дніпрообленерго», «Донецькобленерго», «Київські електромережі», «Київобленерго», «Одесаобленерго», «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» і «ДТЕК Високовольтні мережі».

У ДТЕК також входить найбільша в Україні приватна газодобувна компанія «Нафтогазвидобування», Ботієвська і Приморська вітроелектростанції, Нікопольська та Орловська сонячні електростанції.

Яка бізнес-модель у компаній Ахметова?

В першу чергу – це тарифна виручка від інфраструктурних компаній. До них можна віднести «Укртелеком» та операторів систем розподілу електроенергії (обленерго), які входять у «ДТЕК Мережі».

Ці компанії є природними монополіями. Практично всі вони були куплені вже з наявними активами. Найчастіше – у держави на приватизаційних аукціонах. Такі компанії просто збирають тариф, встановлений Регулятором.

В інших країнах – це ідеальний бізнес для інвестицій пенсійних і інвестиційних фондів. Прибуток з вкладень в них не велика, але ризики мінімальні. В Україні акції таких компаній розподілені між олігархами.

Друга бізнес-модель – продаж електроенергії, ціна якої залежить від державного регулювання. До липня 2019 року, коли був запущений ринок електроенергії, теплова генерація, у якій ДТЕК близько 80%, збирала близько половини грошей енергоринку, виробляючи лише 30% електроенергії в країні.

З 1 липня 2019 року умови роботи ринку електроенергії змінилися. Однак високого прибутку ДТЕК не позбувся. Ринок працює в умовах обмеженої конкуренції, в якій вільне ціноутворення в повній мірі застосовує лише теплова генерація.

На ринку відновлюваних джерел електричної енергії (ВДЕ) Ахметов отримує пільги від держави у вигляді відсутності імпортного ПДВ на обладнання і продає електроенергію СЕС і ВЕС за самим високим зеленим тарифом у Європі, за які платять усі споживачі.

У липні 2019 року всі споживачі в країні, включаючи населення, заплатили 22,6 копійок з кожної кіловат-години на компенсацію різниці в тарифі для ВДЕ.



Фото: ДТЕК

Бізнес-модель Метінвесту побудована на преференції з боку держави: низька рента на видобуток залізної руди, відсутність мит і низькі тарифи на перевезення вантажів залізницею.

Компанії Ахметова видобувають руду, сплачують мізерну ставку ренти (9% від собівартості видобутку), переробляють її в концентрат або напівфабрикати. Потім транспортують по залізниці з низьким тарифом в порт, продають на експорт і отримують від держави 20% повернення ПДВ.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕСУРС

Щоб це все справно працювало, Ахметову треба під вплив безлічі державних органів.

В першу чергу – це вищі держоргани: Офіс президента, Верховна рада і керівництво Кабміну. У другу: національні регулятори і судова гілка влади. У третю: центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) та держкомпанії.

Верховна рада

Найважливішим є орган законодавчої влади. З 2006 по 2014 рік Ахметов контролював частину Партії регіонів – найбільшої фракції тих скликань.

З 2014 по 2019 рік Ахметова ситуативно орієнтувалася президентська фракція «Блок Петра Порошенка». Він повністю контролював частину фракції Опозиційного блоку. У другій половині 8-го скликання підконтрольна Ахметову стала також фракція «Радикальна партія Олега Ляшка».

Для чого SCM потрібні свої депутати в Раді? Ось приклади останніх років.

У грудні 2018 року, коли вносилися чергові поправки в Податковий кодекс, депутати звільнили від сплати ПДВ імпорт обладнання для будівництва сонячних і вітряних електростанцій, які активно будує ДТЕК.

Тоді ж Рада голосувала за поправки до Податкового кодексу, якими передбачалося поетапне підвищення податку на викиди вуглекислого газу (СО2) до європейського рівня: 25 грн за тонну СО2.

Однак, при розгляді питання в бюджетному комітеті ВР, поетапне підвищення до 25 грн/тонна було замінено підвищенням до 10 грн/тонна. Слід відзначити, що ТЕС і меткомбінати – найбільші забруднювачі атмосфери в Україні.

Влітку 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах». Це закон про «сквіз-ауті», який дозволяв власникам 95% акцій підприємства примусово викуповувати у міноритарних акціонерів акції за ціною, яку визначить компанія.

Компанії Ріната Ахметова з ДТЕК і Метінвесту стали першими, хто застосував це право, і почав викуповувати акції у міноритаріїв за цінами, нижче ринкових.

Наприклад, ціна викупу акцій «Азовсталі» склала 1,75% від вартості будівництва подібного комбінату з нуля. ММК ім. Ілліча в Метінвесті оцінили ще дешевше: в 1% від вартості нового заводу.

Таке право їм дала норма в законі, пролобійована депутатами з Опозиційного блоку, які входили в орбіту впливу Ахметова. Співавтором закону про сквіз-ауті був депутат Юрій Воропаєв – юрист у компанії Ахметова і його молодший партнер.

АМКУ

Антимонопольний комітет (АМКУ) – найважливіший для SCM орган, який дозволяє компаніям Ахметова утримувати монопольне становище і приростати новими активами.

У 2015 році, коли президент Петро Порошенко вів боротьбу з Ахметовим, НКРЭКУ та НЕК «Укренерго» подали в АМКУ заяву про монополізм ДТЕК.

Справа розглядалася більше трьох років. З 2016 року оточення Порошенко початок допомагати компаніям Ахметова. І в грудні 2018 року АМКУ під керівництвом Юрія Терентьєва прийняв рішення про те, що ДТЕК не зловживає монопольним становищем на ринку електроенергії.

У квітні 2019 року АМКУ узгодив купівлю ДТЕК двох операторів систем розподілу: «Одесаобленерго» і «Київобленерго» у російської групи VS Energy. У результаті угоди частка ДТЕК у розподілі електроенергії досягла 47%.

У квітні 2018 року АМКУ не погодив Метінвесту покупку «Дніпровського коксохімічного заводу» (ДКХЗ) у «Євразу» Абрамовича. Однак сьогодні ДКХЗ працює під операційним контролем менеджерів Метінвесту.

АМКУ не штрафує компанію. А глава відомства Юрій Терентьєв заявив, що дозвіл можливо після того, як Метінвест візьме на себе «зобов’язання, що нівелюють монополію».

Примітно, що СКМ намагається контролювати не тільки керівників відомств. Як повідомляла Економічна правда, директора департаменту АМКУ Тетяну Кулишову, яка відповідає за енергетику, неофіційно називають «позаштатним співробітником ДТЕК».

НКРЭКУ

Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) – національний регулятор, що встановлює правила, в тому числі, на ринку електроенергії, де ДТЕК є найбільшим гравцем.

У 2016 році НКРЭКУ під керівництвом Дмитра Вовка впровадила нову методику розрахунку оптової ринкової ціни (ОРЦ) електроенергії, відому громадськості, як формула «Роттердам+».

В результаті тариф на електроенергію ДТЕК за три роки зріс у два рази: з 0,9 грн за кВт*год в 2015 році до 1,8 грн за кВт*год в 2018. Компанія отримала більше трьох десятків мільярдів гривень додаткової виручки.

Вовк працював в інвесткомпанії ICU Макара Пасенюка — радника колишнього президента. ICU купила подешевешие в результаті девальвації єврооблігації ДТЕК, які після введення формули «Роттердам+» значно зросли в ціні.

НКЦПФР

Враховуючи, що в структурі СКМ багато акціонерних товариств, для Ахметова важливо вплив на Нацкомісії цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Наприклад, ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» або ПАТ «Запоріжсталь» останній раз публікували свою фінансову звітність за 2016 рік. За законом вони зобов’язані робити це щоквартально. Але вже два роки ігнорують цю вимогу. Регулятор під керівництвом Тимура Хромаєва ніяк на це не реагує.

До 2014 року НКЦПФР очолював Дмитро Тевелєв. Після звільнення з держслужби він працював у Метінвесті, а на парламентських виборах 2019 року балотувався в Раду за списком Опозиційного блоку, сформованого з людей Ахметова.

Інші держустанови

У різні роки менеджери компаній Ахметова з перемінним успіхом чинили вплив або повністю контролювали органи виконавчої влади та держкомпанії.

Для Метінвесту важливі Мінінфраструктури та АТ «Укрзализнця». Наприклад, у 2006-2007 роках, під час прем’єрства Віктора Януковича, УЗ очолював Володимир Козак, який до цього керував компанією «Лемтрансу» Ахметова.

Для ДТЕК важливі Міненерговугілля, Рада оптового ринку електроенергії (ОРЕ), ДП «Енергоринок», НЕК «Укренерго», ДП «Укрінтеренерго» та інші держкомпанії, пов’язані з енергетичним ринком. Наприклад, перед запуском нової моделі ринку, першим заступником директора ДП «Енергоринок» став менеджер ДТЕК Володимир Нестерук.

Що буде робити Ахметов?

У 2019 році В Україні повністю змінилася влада. У новому скликанні Ради Ахметов отримав мінімальне представництво.

У Верховній раді його інтереси буде представляти сім нардепів, замість двох з половиною фракцій. У попередньому скликанні олігарх впливав на Опозиційний блок, Радикальну партію і БПП.

Крім того, президентська партія «Слуга народу» отримала монобольшінство, а значить зможе сформувати уряд без участі інших фракцій, в тому числі – представників Ахметова.

До того ж, сильно наростив вплив олігарх Ігор Коломойський, який кілька разів публічно висловлював претензії про надмірне вплив Ахметова на економіку України.

В нових умовах найбагатшому українцю варто очікувати скорочення адмінресурсу і його переорієнтації на користь Коломойського, що призведе до скорочення прибутку SCM.

Перше. Може бути ініційовано питання про зміну системи оподаткування видобутку залізної руди. Як повідомляв БЦ, частка ренти від видобутку залізорудної сировини становить всього 5% від отриманої держбюджетом.

Відповідно до Податкового кодексу, ставка ренти на видобуток залізної руди встановлена на рівні 8% з коефіцієнтом 1,1 (всього – 9%). При цьому розмір ренти розраховується не від ринкової вартості тонни руди, а на підставі розміру собівартості її видобутку, яку вказують комбінати.

Друга. Ахметову варто очікувати зростання залізничного тарифу. Майже половина вантажів, які перевозить держкомпанія «Укрзалізниця», складають руда і вугілля. Найбільші перевізники руди: компанії Ахметова і Новинського. Найбільший перевізник вугілля – ДТЕК Ахметова.

Руда і вугілля належать до першого класу вантажів. На цей клас встановлений найменший коефіцієнт тарифу, не рахуючи позакласних вантажів. Тому перевозити руду і вугілля дешевше, ніж зерно або будматеріали.

Третє. У разі зміни механізму спеціальних зобов’язань – субсидування вартості електроенергії для населення – на ринок електроенергії вийде «Енергоатом».

У оператора АЕС собівартість виробництва електроенергії дешевше, ніж у ДТЕК, який оперує ТЕС. Вихід цього гравця на ринок сильно знизить маржу ТЕС Ахметова.

Раніше БЦ повідомляв, що Кабмін Володимира Гройсмана впровадив специфічний механізм субсидування електроенергії для населення, який прибрав з ринку «Енергоатом» – головного конкурента ДТЕК.

Четверте. У разі зміни керівництва АМКУ, існує ризик початку розслідування про монопольне становище Метінвесту на металургійному ринку і ДТЕК — на енергетичному. Найгірший для Ахметова сценарій: штраф до 10% від виручки за попередній рік (мільярди гривень) і примусове поділ компаній шляхом продажу частини активів.

Як Ахметов буде цьому протистояти?

Щоб не відбулося зниження прибутку або антимонопольних штрафів, Рінату Ахметову необхідно, в першу чергу, заручитися підтримкою президента Володимира Зеленського та його Офісу. Як він це зробив з попереднім главою держави – Петром Порошенком.

Отримати лояльних членів Кабміну, які будуть відповідати за транспортну та енергетичну політику, зберегти вплив на АМКУ і НКРЭКУ.

Йому доведеться збільшити свій вплив в інформаційному просторі. В цьому напрямку роботи вже ведуться – напередодні стало відомо, що телеведучий Савік Шустер планує запустити на телеканалі Ахметова ТРК «Україна» нове політичне шоу.

Також Ахметов традиційно використовує своє монопольне становище в енергетиці для політичного впливу.

Наприклад, великим споживачам електроенергії – «Інтерпайп» Віктора Пінчука, НЗФ і ЗФЗ Коломойського, ЗТМК Дмитра Фірташа – найближчим часом доведеться домовлятися з ДТЕК про купівлю електроенергії. Чим більш поступливим у політичному плані буде власник заводу, тим дешевше може бути ціна ресурсу.

У разі, якщо Ахметову не вдасться домовитися з новою владою, існує варіант його об’єднання з «Опозиційною платформою – За життя» Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна і Віктора Медведчука.

Кум президента РФ Віктор Медведчук може вирішити багато проблем Ахметова, які не міг вирішити Порошенко.

Серед них безперешкодний прохід вантажів Метінвесту з Маріуполя по Азовському морю, яке контролюється російським флотом і ФСБ.

Сюди ж можна віднести відновлення постачання енергетичного вугілля з ШУ «Обухівське» в Ростовській області на Луганську ТЕС «ДТЕК Східенерго», які зараз заблоковані урядом РФ.

Сюди ж можна віднести потенційну компенсацію SCM від втрат активів на окупованій території Донбасу. Чи їх повернення у власність Ахметова після можливого приєднання неконтрольованих територій до України на умовах Мінських домовленостей.