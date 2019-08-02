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Вчені відновили зовнішність пса, який жив до нашої ери

02.08.2019

Вчені з Единбурзького університету спільно з криміналістами відновили вигляд собаки, яка жила близько 4000 років тому.

До цього часу вони зберігалися в колекції Національного музею Шотландії, а тепер, за допомогою томографії, вдалося зрозуміти, як розташовувалися м’язи і шкіра на морді доісторичного вихованця.

Фото: Historic Environment Scotland

«Ця реконструкція була особливо цікава, бо я вперше використала методи судової експертизи таким чином, — говорить запрошений експерт-криміналіст Емі Торнтон. — У нас виникали складності, так як в порівнянні з людьми існує набагато менше даних, що стосуються середньої глибини тканини в собачих черепах».

Всього на Оркнейських островах археологи знайшли останки 24 собак. Люди утримували і навчали їх, і, можливо, використовували для загороди вівці.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені відновили РНК вовка, який жив 14000 років тому.

За матеріалами Knife.media

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